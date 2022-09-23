Глава МИД Венгрии похвастался, что прорвал бойкот ЕС и поговорил о мире с Лавровым
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил, что не поддерживает новые санкции Евросоюза
Об этом Сийярто сообщил в фейсбуке.
"Есть только одно решение проблемы инфляции военного времени и скачкообразных цен на энергоносители - мир. Венгрия хочет мира. Пользуясь возможностями, предоставленными ООН, я также сказал об этом своему коллеге Сергею Лаврову, к сожалению, как единственный из министров иностранных дел среди стран ЕС", - написал он.
После встречи Сийярто сказал журналистам, что обсуждал с Лавровым энергетическое сотрудничество, войну в Украине и экономические вопросы.
"Наша позиция очень ясна. Мы не видим разумных причин для обсуждения еще одного пакета санкций, особенно когда речь идет об энергетике", - сказал он.
Сийярто сказал, что обеспечение энергоснабжения является одним из важнейших для Венгрии.
"Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим, чтобы венгерский народ платил за войну, к которой он не имеет никакого отношения. Конечно, если будет проект (санкций, - ред.), мы будем участвовать в обсуждениях, но мы не дадим. согласия ни на что, что противоречило бы нашим национальным интересам", – отметил он.
По словам Сийярто, европейская экономика движется к рецессии. "Я считаю, что это полностью противоречит интересам Европы и народов, которые в ней живут", - добавил министр.
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