Глава МИД Венгрии похвастался, что прорвал бойкот ЕС и поговорил о мире с Лавровым

Об этом Сийярто сообщил в фейсбуке.

"Есть только одно решение проблемы инфляции военного времени и скачкообразных цен на энергоносители - мир. Венгрия хочет мира. Пользуясь возможностями, предоставленными ООН, я также сказал об этом своему коллеге Сергею Лаврову, к сожалению, как единственный из министров иностранных дел среди стран ЕС", - написал он.

После встречи Сийярто сказал журналистам, что обсуждал с Лавровым энергетическое сотрудничество, войну в Украине и экономические вопросы.

"Наша позиция очень ясна. Мы не видим разумных причин для обсуждения еще одного пакета санкций, особенно когда речь идет об энергетике", - сказал он.

Сийярто сказал, что обеспечение энергоснабжения является одним из важнейших для Венгрии.

"Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим, чтобы венгерский народ платил за войну, к которой он не имеет никакого отношения. Конечно, если будет проект (санкций, - ред.), мы будем участвовать в обсуждениях, но мы не дадим. согласия ни на что, что противоречило бы нашим национальным интересам", – отметил он.

По словам Сийярто, европейская экономика движется к рецессии. "Я считаю, что это полностью противоречит интересам Европы и народов, которые в ней живут", - добавил министр.

15 сентября большинство депутатов Европарламента осудили попытки правительства Виктора Орбана подорвать основы демократии в Венгрии и призвали урезать ей финансирование. Орбан назвал призыв Европарламента "скучной шуткой".

18 сентября уже Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

19 сентября в Кремле заявили, что удовлетворены "суверенной позицией" Венгрии в ЕС.

20 сентября глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС отказаться от новых санкций против РФ, поскольку это лишь усугубит энергетический кризис в Европе.

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