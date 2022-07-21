Глава МИД Великобритании Трасс не поддерживает прямое участие британских войск в войне в Украине
Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в лидеры консерваторов Лиз Трасс заявила, что не поддерживает прямое участие британских войск в войне в Украине
Об этом сообщает Reuters.
В интервью BBC Radio госпожа Трасс заявила, что в случае ее победы на выборах она не будет поддерживать привлечение Королевских вооруженных сил Британии к войне с Россией.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие войск Великобритании (в войне, – ред.)", - заявила Трасс.
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