Об этом сообщает Reuters.

В интервью BBC Radio госпожа Трасс заявила, что в случае ее победы на выборах она не будет поддерживать привлечение Королевских вооруженных сил Британии к войне с Россией.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие войск Великобритании (в войне, – ред.)", - заявила Трасс.