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Глава МИД Великобритании призывает к расширению Совбеза ООН

30 июня, 2023 пятница
06:12
Мир

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал увеличить состав Совета Безопасности ООН и нивелировать нынешнее влияние России, ведь глобальный юг заслуживает более мощного голоса за столом лидеров мира

Об этом пишет The Guardian.

В своей речи, которую Клеверли назвал первой за 30 лет, одобрившей глобальную многостороннюю систему, он отметил, что внимательно выслушал лидеров глобального юга и что они чувствуют, что богатые страны накапливают власть и пренебрегают своими обязанностями.

"Голос беднейших и наиболее уязвимых стран должен быть услышан в многосторонней системе. Голос бедных не всегда слышат. Даже по вопросам, непосредственно касающимся их", - заметил британский министр.

Он хотел бы видеть постоянное представительство Африки в G20, а членство в Совете Безопасности должно быть расширено на Индию, Бразилию, Германию, Японию и африканские страны. По его мнению, это сделает российское право вето менее значимым.

"Жестокое вторжение России в Украину является продуманным нападением на устав ООН и на центральные принципы международного порядка, которое было разработано, прежде всего, чтобы положить конец всем попыткам завоевания и аннексии", - подчеркнул Клеверли.

Справка: В состав Совета Безопасности входят 15 стран-членов – 5 постоянных и 10 непостоянных. К постоянным относятся: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция. Они имеют право ветировать любые резолюции, кроме процедурных.

10 других членов избирают в Генеральной Ассамблее ООН на двухлетний срок (ежегодно по 5), начиная с 1 января. Члены избираются региональными группами и утверждаются Генассамблеей ООН.

Непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются по географическому принципу, а именно:

  1. пять - от стран Африки и Азии
  2. один — от стран Восточной Европы
  3. два - от стран Латинской Америки
  4. два - от стран Западной Европы и других стран

Заседание Совбеза ООН 29 июня

На 29 июня Россия в очередной раз запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН из-за снабжения Западом оружия в Украине. Россия пригласила к участию отдельных экспертов, которых постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом". В частности, речь идет об американском журналисте Максе Блюментале, который обвиняется в получении средств из РФ.

Заместитель генерального секретаря по вопросам разоружения Исуми Накамицу вновь указала Москве, что она сама получает вооружение из-за границы. Чиновница также напомнила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 24 862 жертвы среди гражданского населения в нашей стране: 9 083 убитых и 15 779 раненых. Хотя, по ее словам, реальные цифры жертв, вероятно, гораздо выше.

Кроме того, Накамицу заявила, что разрушение Каховской плотины, возможно, является самым значительным инцидентом, нанесшим ущерб гражданской инфраструктуре с начала войны.

В то же время, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в продолжении российской войны против Украины. По его словам, "разница никому не выгодна, кроме Запада".

ООН
Совет безопасности ООН
Великобритания
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