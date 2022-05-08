Глава МИД Великобритании обещает привлечь путинский режим к ответственности за авиаудар по школе в Луганской области

Об этом она написала в твиттере.

"В ужасе от последнего нападения России на школу в Луганске, что привело к гибели невинных людей, укрывшихся от российских бомбежек", - отметила министр.

Она напомнила, что умышленные обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.

"Мы обеспечим ответственность режима Путина", - подчеркнула Лиз Трасс.

7 мая в Белогоровке Луганской области россияне сбросили авиабомбу на школу, где скрывалось около 90 гражданских.

В результате авиаудара погибли по меньшей мере 60 человек, еще около 30 спасли из-под завалов.

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