Глава МИД Великобритании обещает привлечь путинский режим к ответственности за авиаудар по школе в Луганской области
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ужасе от российской бомбардировки школы на Луганщине, от которой погибли по меньшей мере 60 гражданских, и обещает привлечь Россию к ответственности за это военное преступление
Об этом она написала в твиттере.
"В ужасе от последнего нападения России на школу в Луганске, что привело к гибели невинных людей, укрывшихся от российских бомбежек", - отметила министр.
Она напомнила, что умышленные обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.
"Мы обеспечим ответственность режима Путина", - подчеркнула Лиз Трасс.
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7 мая в Белогоровке Луганской области россияне сбросили авиабомбу на школу, где скрывалось около 90 гражданских.
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В результате авиаудара погибли по меньшей мере 60 человек, еще около 30 спасли из-под завалов.
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