Глава МИД Украины впервые в истории принял участие в саммите стран Латинской Америки
Дмитрий Кулеба впервые в истории принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Отмечено, что Ассоциация объединяет 25 стран и является влиятельной дипломатической площадкой Латинской Америки.
В своем выступлении Дмитрий Кулеба отметил новые возможности отношений Украины со странами Карибского бассейна, среди которых развитие экономического сотрудничества, бизнес- и межчеловеческих контактов, технологических партнерств, обмен технологиями и опытом в сферах, представляющих взаимный интерес.
Он также предложил развивать научное взаимодействие и проекты в технологической, аэрокосмической, инновационной и образовательной сферах. Кроме того, глава МИД призвал карибских партнеров поддержать достижение справедливости за российские преступления в Украине, а также присоединиться к Коалиции по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
"Нейтралитет - это не ответ на сегодняшние вызовы. Это лишь создает стратегические проблемы, поощряя тех, кто стремится нарушать границы и правила. Правда заключается в том, что мы все несем ответственность за защиту наших принципов и ценностей. Одна святая ценность, за которую борется Украина - это ценность, которую мы все ценим. Свобода", - сказал Кулеба.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ, о подготовке к которому сейчас много говорят, последним.
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