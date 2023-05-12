Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Отмечено, что Ассоциация объединяет 25 стран и является влиятельной дипломатической площадкой Латинской Америки.

В своем выступлении Дмитрий Кулеба отметил новые возможности отношений Украины со странами Карибского бассейна, среди которых развитие экономического сотрудничества, бизнес- и межчеловеческих контактов, технологических партнерств, обмен технологиями и опытом в сферах, представляющих взаимный интерес.

Он также предложил развивать научное взаимодействие и проекты в технологической, аэрокосмической, инновационной и образовательной сферах. Кроме того, глава МИД призвал карибских партнеров поддержать достижение справедливости за российские преступления в Украине, а также присоединиться к Коалиции по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

"Нейтралитет - это не ответ на сегодняшние вызовы. Это лишь создает стратегические проблемы, поощряя тех, кто стремится нарушать границы и правила. Правда заключается в том, что мы все несем ответственность за защиту наших принципов и ценностей. Одна святая ценность, за которую борется Украина - это ценность, которую мы все ценим. Свобода", - сказал Кулеба.