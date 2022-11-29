Глава МИД Турции заявил, что войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем
Конфликт, начатый Россией вторжением в Украину, невозможно завершить военным путем
Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabah .
"Так или иначе, эта война закончится за столом. Мы не думаем, что она закончится военными достижениями на земле. Есть риск, что война может длиться десятилетиями", - сказал он.
Чавушоглу отметил, что по сравнению с мартом, когда в Стамбуле состоялась последняя переговорная встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции, возникли "новые реальности в новых условиях". Он добавил, что ситуация стала более сложной, но "мы не должны терять надежду".
По его словам, весной стороны якобы были очень близки к прекращению огня. Но потом вмешались волшебные руки, и мы увидели, как стороны отошли от стола.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган "увидел" в реализации зерновой инициативы возможность завершения войны в Украине путем переговоров.
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