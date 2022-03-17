Глава МИД Турции встретился с Кулебой во Львове и пообещал продолжить усилия по прекращению войны в Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во Львове
Об этом Чавушоглу сообщил в Twitter.
"После Анталии мы встретились с моим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, на этот раз во Львове. Мы еще раз подчеркнули нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении турецкого министра.
По его словам, Турция продолжит усилия по прекращению войны и достижению постоянного прекращения огня.
- Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, где лидеры обсудили также пути активизации мирного диалога для прекращения войны россии в Украине.
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