Глава МИД Турции встретился с Кулебой во Львове и пообещал продолжить усилия по прекращению войны в Украине

Об этом Чавушоглу сообщил в Twitter.



"После Анталии мы встретились с моим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, на этот раз во Львове. Мы еще раз подчеркнули нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении турецкого министра.



По его словам, Турция продолжит усилия по прекращению войны и достижению постоянного прекращения огня.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, где лидеры обсудили также пути активизации мирного диалога для прекращения войны россии в Украине.