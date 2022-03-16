Глава МИД Турции призвал Лаврова прекратить войну в Украине
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и призвал к прекращению войны в Украине
Об этом сообщает Reuters .
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в среду, 16 марта, заявил, что война в Украине должна прекратиться и Анкара будет настаивать на дипломатических усилиях для достижения длительного прекращения огня.
Чавушоглу заявил журналистам после встречи с Лавровым, что член НАТО Турция надеется, что Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мире.
"Война должна прекратиться, люди не должны умирать. Я сегодня приехал сюда в Москву с такой мыслью", - сказал Чавушоглу.
По его словам, министры стремятся провести встречу Путина и Зеленского для переговоров о длительном прекращении огня.
Лавров заявил, что нет никаких препятствий для встречи Путина и Зеленского, но она состоится только для заключения конкретного соглашения.
- Напомним, 10 марта в Турции прошли переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они продолжались полтора часа, однако особых результатов не принесли.
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