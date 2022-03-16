Глава МИД Турции призвал Лаврова прекратить войну в Украине

Об этом сообщает Reuters .



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в среду, 16 марта, заявил, что война в Украине должна прекратиться и Анкара будет настаивать на дипломатических усилиях для достижения длительного прекращения огня.



Чавушоглу заявил журналистам после встречи с Лавровым, что член НАТО Турция надеется, что Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мире.



"Война должна прекратиться, люди не должны умирать. Я сегодня приехал сюда в Москву с такой мыслью", - сказал Чавушоглу.



По его словам, министры стремятся провести встречу Путина и Зеленского для переговоров о длительном прекращении огня.



Лавров заявил, что нет никаких препятствий для встречи Путина и Зеленского, но она состоится только для заключения конкретного соглашения.

Напомним, 10 марта в Турции прошли переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они продолжались полтора часа, однако особых результатов не принесли.