Глава МИД Турции после переговоров с Лавровым назвал создание "зернового коридора" в Черном море реалистичным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что считает реалистическим создание "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции
Об этом сообщает Anadolu .
По его словам, Анкара считает реалистичным план создания коридора в Черном море, которое позволило бы вывезти зерно, заблокированное российскими оккупантами в украинских портах.
"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и с РФ, мы должны совместно открыть путь для поставок", - сказал Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду в Анкаре.
Чавушоглу также добавил, что заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между РФ и Украиной.
"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса, чем несколько недель назад", - констатировал Чавушоглу.
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