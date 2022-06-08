Глава МИД Турции после переговоров с Лавровым назвал создание "зернового коридора" в Черном море реалистичным

Об этом сообщает Anadolu .

По его словам, Анкара считает реалистичным план создания коридора в Черном море, которое позволило бы вывезти зерно, заблокированное российскими оккупантами в украинских портах.

"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и с РФ, мы должны совместно открыть путь для поставок", - сказал Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду в Анкаре.

Чавушоглу также добавил, что заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между РФ и Украиной.

"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса, чем несколько недель назад", - констатировал Чавушоглу.

3 июня Владимир Путин заверил, что Россия вроде бы не препятствует вывозу украинского зерна за границу и предложил несколько путей его экспорта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не верит в обещания российского диктатора Владимира Путина не использовать пути для вывоза украинского зерна для нападения на Одессу.

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