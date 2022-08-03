Об этом сообщает Anadolu.

"Зерновое соглашение повысило уровень доверия на мировых рынках продовольствия. Вместе с тем, надеемся, что это соглашение увеличит шансы на согласованное урегулирование по Украине. Наша цель – поставить точку в войне", - отметил Чавушоглу.



Он также добавил, что Турция ощущает поддержку стран ASEAN по этому вопросу.



Чавушоглу отметил важность сотрудничества Анкары со странами ASEAN и обратил внимание на то, что такое взаимодействие поможет мировой экономике в непростой ситуации.



"Торговые войны, пандемия и война в Украине сильно изменили ситуацию в мире. МВД пересмотрело рост глобального роста в сторону снижения (до 3,2%), а Всемирный банк вообще выступил с предупреждением стагнации. В то же время экономика Турции только в первом квартале года выросла на 7,3%", – рассказал министр.