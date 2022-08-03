Глава МИД Турции Чавушоглу считает, что "зерновое соглашение" приблизит завершение войны
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на четвертом заседании партнерства по секторальному диалогу Турция-ASEAN в среду заявил, что соглашение по "зерновому коридору", которое было заключено при содействии Турции и ООН, поможет снизить цены на продовольственную продукцию в мире
Об этом сообщает Anadolu.
"Зерновое соглашение повысило уровень доверия на мировых рынках продовольствия. Вместе с тем, надеемся, что это соглашение увеличит шансы на согласованное урегулирование по Украине. Наша цель – поставить точку в войне", - отметил Чавушоглу.
Он также добавил, что Турция ощущает поддержку стран ASEAN по этому вопросу.
Чавушоглу отметил важность сотрудничества Анкары со странами ASEAN и обратил внимание на то, что такое взаимодействие поможет мировой экономике в непростой ситуации.
"Торговые войны, пандемия и война в Украине сильно изменили ситуацию в мире. МВД пересмотрело рост глобального роста в сторону снижения (до 3,2%), а Всемирный банк вообще выступил с предупреждением стагнации. В то же время экономика Турции только в первом квартале года выросла на 7,3%", – рассказал министр.
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