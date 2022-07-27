Глава МИД Словении прибыла в Киев

Об этом она сообщила в своем твиттере.

"Только что прибыла в Киев. Я здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словении Украине и ее мужественному народу", - написала она.

27 июня посол Словении в Украине Томаж Менцин заявил, что его страна примет участие в восстановлении Украины по окончании боевых действий. Посол также отметил, что масштабы разрушений на территории Украины ужасающие и каждый уголок страны нуждается в помощи.

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