Глава МИД Словении прибыла в Киев
Министр иностранных дел Словении Таня Файон прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку Украине
Об этом она сообщила в своем твиттере.
"Только что прибыла в Киев. Я здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словении Украине и ее мужественному народу", - написала она.
- 27 июня посол Словении в Украине Томаж Менцин заявил, что его страна примет участие в восстановлении Украины по окончании боевых действий. Посол также отметил, что масштабы разрушений на территории Украины ужасающие и каждый уголок страны нуждается в помощи.
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