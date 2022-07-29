Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

Как отмечается, Файон утверждает, что "слышала позицию, что Украина должна победить" в войне с Россией, однако дипломат не поддержала этот сценарий.



В то же время она сказала, что "война должна остановиться", но, по ее мнению, это должно произойти, например, путем "зерновых договоренностей".



"Я хотела бы видеть что-то такое, как сейчас, с соглашением о начале экспорта зерна. Возможно, это символическое соглашение, может это шаг… Мы надеемся, что первые суда пойдут. Потому что этот экспорт действительно важен не только для Украины, но и для преодоления продовольственного кризиса в мире", - заявила Файон.



Она также отметила, что заключение этого "соглашения" показало, что переговоры с Россией возможны.



"Я не говорю – сейчас. По срокам должна решать украинская сторона – когда пора садиться за стол и начинать переговоры", - уточнила Файон свою позицию.



При этом Файон убеждена, что пока Украина будет нуждаться в военном оборудовании, Европа должна продолжать оказывать поддержку.

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