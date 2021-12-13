Глава МИД Швеции предостерегла РФ от дальнейшей агрессии против Украины
Министерство иностранных дел Швеции Анн Линде предупредило Россию о жесткой реакции в случае вторжения в Украину
Об этом Анн Линде написала в своем Twitter.
"Объединенная поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины на заседании совета министров иностранных дел. Россия должна начать деэскалацию. Дальнейшая агрессия столкнется с сильной реакцией. Необходимо сохранить европейский порядок безопасности", - говорится в сообщении.
- Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины.
- Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила , что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира.
- В понедельник, 13 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз изучает возможность введения новых санкций против РФ.
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