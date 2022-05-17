Глава МИД Швеции подписал заявку на вступление страны в НАТО

Об этом сообщает CNN .

Анн Линде поставила подпись под документом о вступлении Швеции в НАТО во вторник, 17 мая, утром.

"Это очень большой, серьезный шаг и мы пришли к выводу, что он лучший для Швеции. Мы не знаем, сколько времени это займет, но мы рассчитываем, что это может занять до года. На этой неделе эта заявка будет подана вместе с Финляндией - за день или около того, а затем она будет обработана НАТО", - сказала Линде.

16 мая правительство Швеции приняло решение о вступлении страны в НАТО,

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса.

16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

16 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

16 мая правительство Швеции приняло решение о том, что государство подаст заявку на членство в Североатлантический Альянс.

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