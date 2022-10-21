Об этом сообщает издание The Guardian .

Известно, что об этом он заявил, выступая на встрече в Хельсинки с министром иностранных дел Финляндии.

"Мы рассматриваем развитие в Венгрии как положительное и считаем, что там, как и в Турции, процесс ратификации в скором времени завершится, когда парламент проголосует по этим вопросам", - сказал дипломат.

Кроме этого, он отметил также, что "нет ничего, что указывало бы на то, что мы не получим положительного ответа от парламента в Будапеште".

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

В июле Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

20 октября стало известно, что за вступление Швеции в альянс проголосовали 28 стран-членов из 30. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это самым быстрым вступлением за всю современную историю Альянса.

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