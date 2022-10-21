Глава МИД Швеции ожидает одобрения Венгрией и Турцией заявки о вступлении в НАТО в скором времени
Новый министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём ожидает, что Венгрия и Турция в скором времени одобрят заявку страны на членство в НАТО
Об этом сообщает издание The Guardian .
Известно, что об этом он заявил, выступая на встрече в Хельсинки с министром иностранных дел Финляндии.
"Мы рассматриваем развитие в Венгрии как положительное и считаем, что там, как и в Турции, процесс ратификации в скором времени завершится, когда парламент проголосует по этим вопросам", - сказал дипломат.
Кроме этого, он отметил также, что "нет ничего, что указывало бы на то, что мы не получим положительного ответа от парламента в Будапеште".
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- В июле Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
- 20 октября стало известно, что за вступление Швеции в альянс проголосовали 28 стран-членов из 30. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это самым быстрым вступлением за всю современную историю Альянса.
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