Глава МИД Швеции не приехал в Киев на заседание Совета ЕС, потому что забыл паспорт, - СМИ

Об этом пишет издание Die Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что министра не пропустили на польско-украинской границе из-за отсутствия паспорта. Поэтому ему пришлось отказаться от восьмичасовой поездки на поезде в Киев.

Не все 27 министров иностранных дел ЕС попали на неформальное заседание Совета ЕС в Киеве. Так, венгерский коллега Бильстрема Петер Сийярто, награжденный российским орденом Дружбы, отказался с самого начала. А главы МИД Латвии и Польши Кришьянис Кариньш и Збигнев Рау не приехали из-за коронавируса.

Зачем приезжали в Киев главы МИД стран Евросоюза

В понедельник, 2 октября, в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая стала первой в истории вне ЕС. Глав МИД собрал в Киеве главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Основной целью встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве была европейская демонстрация поддержки Украины.

Кроме того, среди тем повестки дня заседания представителей МИД Евросоюза были интеграция Украины в ЕС, а также подведение итогов некоторых критических мер, таких как военная помощь и дальнейшее усиление санкций против РФ.

Перед началом заседания министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила обещание ЕС принять Украину в состав блока в будущем и призвала предотвратить атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

В то же время эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил , что встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве является положительным сигналом для Украины.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении, что выездное заседание Совета по иностранным делам Евросоюза – очень символический день. Он также отметил, что это "формально вне границ", а присоединение Украины это "лишь вопрос времени".

"Наша ключевая интеграционная цель – в этом году выйти на решение о начале переговоров по членству. И сегодня я в очередной раз услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы – семь рекомендаций Еврокомиссии", - подчеркнул президент.