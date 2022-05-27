Глава МИД Северной Македонии Османи посетил Ирпень

Об этом он написал в Twitter.

"Опустошение, которое я увидел в Ирпене, невозможно передать словами. Атаки против гражданского населения – это военное преступление, и за это должна быть ответственность", – заявил Османи.

Он также отметил в Facebook , что посольство страны в Киеве возобновит работу.

26 мая город Ирпень посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин.