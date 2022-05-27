Глава МИД Северной Македонии Османи посетил Ирпень
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прилетел в Украину и в рамках визита посетил Ирпень
Об этом он написал в Twitter.
"Опустошение, которое я увидел в Ирпене, невозможно передать словами. Атаки против гражданского населения – это военное преступление, и за это должна быть ответственность", – заявил Османи.
Он также отметил в Facebook , что посольство страны в Киеве возобновит работу.
- 26 мая город Ирпень посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
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