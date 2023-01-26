Глава МИД Сербии намекнул, что страна может изменить курс воздержания от санкций против РФ

Об этом сообщили в Euractiv.

Журналисты напомнили, что сербский президент Александар Вучич, в частности, ранее выступал решительно против наложения санкций на Москву, часто отмечая, что Сербия импортирует всю свою нефть и газ из России. Однако под давлением международного политикума изменил свою позицию. В октябре он обнародовал план инвестиций в энергетическую инфраструктуру стоимостью 12 миллиардов евро в течение шести лет для диверсификации и безопасности энергоснабжения.

Глава МИД Ивица Дачич отметил, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году и по сей день Сербия не присоединилась к санкциям Запада, поскольку это было "не в их интересах".

"Если что-то изменится в ущерб интересам Сербии, то наше решение будет соответствующим образом скорректировано, потому что мы каждый момент будем оценивать, какое решение лучше для нашей экономики, для нашей позиции в мире и для граждан Сербии", сказал он.

В декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.

18 января президент Сербии заявил , что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным.

А 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности, отправили электроэнергетическое оборудование.

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