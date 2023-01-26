Глава МИД Сербии намекнул, что страна может изменить курс воздержания от санкций против РФ
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс в отношении РФ: по сей день страна не присоединилась к санкциям против России
Об этом сообщили в Euractiv.
Журналисты напомнили, что сербский президент Александар Вучич, в частности, ранее выступал решительно против наложения санкций на Москву, часто отмечая, что Сербия импортирует всю свою нефть и газ из России. Однако под давлением международного политикума изменил свою позицию. В октябре он обнародовал план инвестиций в энергетическую инфраструктуру стоимостью 12 миллиардов евро в течение шести лет для диверсификации и безопасности энергоснабжения.
Глава МИД Ивица Дачич отметил, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году и по сей день Сербия не присоединилась к санкциям Запада, поскольку это было "не в их интересах".
"Если что-то изменится в ущерб интересам Сербии, то наше решение будет соответствующим образом скорректировано, потому что мы каждый момент будем оценивать, какое решение лучше для нашей экономики, для нашей позиции в мире и для граждан Сербии", сказал он.
- В декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.
- 18 января президент Сербии заявил , что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным.
- А 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности, отправили электроэнергетическое оборудование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное