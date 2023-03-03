Глава МИД Сербии Дачич опроверг заявление Москвы о поставках боеприпасов Украине
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружие Украине
Об этом сообщило издание The Guardian.
"Я могу сказать это, потому что мое министерство дает разрешение на экспорт оружия... Сербия не поставляет военное оборудование ни в одну страну, что, по нашему мнению, может быть проблематично в любом случае", - сказал он.
- В декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.
- 18 января президент Сербии заявил , что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным.
- А 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности, отправили электроэнергетическое оборудование.
- 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс по РФ.
- 1 марта президент Сербии Александар Вучич заявил , что его соотечественников, воюющих против Украины в составе НДС Вагнера, арестуют по возвращении домой.
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