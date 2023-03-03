Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Глава МИД Сербии Дачич опроверг заявление Москвы о поставках боеприпасов Украине

Глава МИД Сербии Дачич опроверг заявление Москвы о поставках боеприпасов Украине

3 мартa, 2023 пятница
22:10
война с Россией

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружие Украине

Об этом сообщило издание The Guardian.

"Я могу сказать это, потому что мое министерство дает разрешение на экспорт оружия... Сербия не поставляет военное оборудование ни в одну страну, что, по нашему мнению, может быть проблематично в любом случае", - сказал он.

  • В декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.
  • 18 января президент Сербии заявил , что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным.
  • А 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности, отправили электроэнергетическое оборудование.
  • 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс по РФ.
  • 1 марта президент Сербии Александар Вучич заявил , что его соотечественников, воюющих против Украины в составе НДС Вагнера, арестуют по возвращении домой.
Мир
Россия
оружие
Сербия
Военные новости
Мир про Украину
Читайте также:
Лукашенко та Сі Цзіньпін
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
2 мартa, 2023 четверг
Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов
Анналена Бербок
2 мартa, 2023 четверг
Бербок на саммите G20 обратилась к Лаврову: "Прекратите бомбить украинские города"
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.3
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
22:18
Зеленский: Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины
22:10
ЕС введет против Китая санкции, если он будет поставлять оружие в РФ, - Reuters
21:59
Обзор
Кровавые бои за Бахмут, Байден и Шольц обсуждают Украину, а новая помощь США будет включать высокоточные ракеты. Мировые СМИ об Украине 3 марта
21:56
Россияне всегда уносят тела убитых кадыровцев с поля боя, - Нацгвардия
21:43
Россияне нанесли 121 удар по Сумщине за день. Есть разрушения и жертвы
21:25
Более 100 снарядов в день: враг обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО
21:16
Почти половина временно оккупированного Севастополя осталась без света
21:07
В Литве решили не наказывать россиян, запачкавших забор посольства РФ красной краской
21:03
"Месть не способна сделать то, что может право". Зеленский заявил, что Путин и его сообщники должны получить справедливые приговоры
20:50
Не боится "блэкаута". В Киеве устанавливают новую систему оповещения об угрозах
20:30
В коалицию, которая поддерживает создание спецтрибунала для РФ, входят уже 29 стран, - Кулеба
20:24
Украина к следующему отопительному сезону усилит защиту энергосистемы, - Шмыгаль
20:18
Оккупанты "нарекли" Мелитополь "центром" Запорожской области
20:06
OPINION
Бухарест-2008 догнал Меркель
20:00
Обзор
Победные новости 373-го дня войны: 101 гусеничный броневик от волонтеров, конфискованные активы РФ и сбитый СУ-34 РФ
20:00
Обзор
Новый тренер сборной и фантастическая победа Амосова: обзор самых главных событий украинского спорта за неделю
19:58
Военные учения России и Беларуси снова продлили
19:55
ЕС передаст Украине более 5 тыс. солнечных панелей
19:47
Арабский клуб Реброва не продал "Шахтеру" бразильского футболиста, - СМИ
19:32
Рамзан Кадыров
У Кадырова, вероятно, серьезные проблемы со здоровьем, - Bild
19:15
Эксклюзив
Под Креминной враг помимо танков, артиллерии и авиации применяет БМПТ "Терминатор" и химическое оружие - военнослужащий 15-го отдельного полка НГУ
19:09
В Бахмуте пограничники отбили от вагнеровцев опорный пункт
19:01
Российский "Ашан" знал, что его товары идут военным РФ и пытался скрыть это оформлением поставок на другие компании, - The Insider
18:46
ВСУ поразили скопление врага, истребитель, склады боеприпасов и ГСМ, станцию РЭБ и дрон, - Генштаб
18:42
Стало известно, сыграет ли Неймар в решающем матче ПСЖ в Лиге чемпионов.
18:32
Обзор
"Мавка" из Украины или "Перри Мэйсон" из США: что посмотреть на выходных
18:24
Порошенко показал, как из контейнеров для боеприпасов делают мобильные бани для фронта, план – 120 комплексов
18:17
Эксклюзив
Сумщина постоянно готовится к обороне, местные готовы к сопротивлению, - военнослужащий ВСУ Козловский
18:05
OPINION
Шкарлет – это сплошная дно-бурильная установка
17:58
Россияне намеренно обустраивают военные склады в гражданских зданиях, чтобы подставить под риск местных, - Центр нацсопротивления
17:48
Вражеская армия обстреляла Сумщину: погиб пожилой мужчина
17:35
Эксклюзив
Атаки вражеских аэродромов дронами заставляют РФ отодвигать авиацию, которая нужна для поддержки пехоты, это повлияет на наземные события, - главред Defense Express Катков
17:33
Охраняли секретные тюрьмы РФ и штурмовали украинские города на Донетчине: СБУ сообщила о подозрении пяти оккупантам
17:31
За неделю морские пехотинцы уничтожили 109 россиян, 2 танка, 5 БМП и радиолокационную станцию
17:21
Эксклюзив
Крымский мост полностью не восстановили, часть грузов переправляется паромным сообщением, - Чубаров
17:19
Убил выстрелами в спину двух мирных жителей в Киевской области: будут судить военнослужащего РФ
17:03
Из-за вражеских обстрелов спасатели на Харьковщине неделю не могут достать из-под завалов тела двух погибших женщин
16:58
В Люксембурге и Великобритании прошли допремьерные показы украинского фильма "Двойной иммельманн"
16:56
Россия планирует законсервировать поврежденные "Северные потоки", - Reuters
16:53
Пригожин организовал клуб "Вагнерёнок" для привлечения подростков и молодежи к сотрудничеству с наемниками
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV