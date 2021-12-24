Глава МИД РФ Лавров пригрозил масштабным конфликтом в Европе из-за Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.



"Курс на втягивании Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", - сказал Лавров.



Он добавил, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный якобы опекой американцев над украинцами.



По словам Лаврова, основной темой разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стал украинский кризис и отсутствие прогресса по выполнению Минских соглашений по Донбассу. По его словам, беседа "позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе Женевского саммита договоренностей".

Напомним, Россия пригрозила ЕС ответом за санкции против ЧВК Вагнер.