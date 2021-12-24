Глава МИД РФ Лавров пригрозил масштабным конфликтом в Европе из-за Украины
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стремление сделать Украину членом НАТО провоцирует серьезные военные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе"
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Курс на втягивании Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", - сказал Лавров.
Он добавил, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный якобы опекой американцев над украинцами.
По словам Лаврова, основной темой разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стал украинский кризис и отсутствие прогресса по выполнению Минских соглашений по Донбассу. По его словам, беседа "позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе Женевского саммита договоренностей".
- Напомним, Россия пригрозила ЕС ответом за санкции против ЧВК Вагнер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.57Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное