Глава МИД РФ Лавров приехал в оккупированный Крым на молодежный форум

Об этом сообщает Радио Свобода .

В министерстве сообщали, что Лавров будет общаться с участниками форума в Судаке около двух часов.

"Российский молодежный образовательный форум "Таврида" открыли в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма.



Несмотря на протесты, в оккупированном Крыму продолжается освоение территории бухты Капсель под арт-кластер форума.

