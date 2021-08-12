Глава МИД РФ Лавров приехал в оккупированный Крым на молодежный форум
Министр иностранных дел России Сергей Лавров незаконно прибыл в оккупированный Крым, где проводит встречу на молодежном форуме "Таврида"
Об этом сообщает Радио Свобода .
В министерстве сообщали, что Лавров будет общаться с участниками форума в Судаке около двух часов.
"Российский молодежный образовательный форум "Таврида" открыли в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма.
Несмотря на протесты, в оккупированном Крыму продолжается освоение территории бухты Капсель под арт-кластер форума.
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