Глава МИД правительства Нетаньяху впервые осудил агрессию России в Украине
В Берлине прошли переговоры глав МИД Израиля и Германии, на которых представитель правительства Нетаньяху впервые осудил агрессию РФ в Украине
Об этом министр иностранных дел Израиля заявил во вторник, 28 февраля, в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, пишет издание "Вести Израиль".
Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил российское вторжение в Украину. Впервые министр правительства Нетаньяху выступил с резким заявлением против России, развязавшей войну 24 февраля 2022 года.
"Безусловно, я осуждаю российскую агрессию, – заявил Коэн на пресс-конференции в Берлине. – В то же время в России живет 600 тыс. евреев, Россия остается центральным игроком в нашем регионе", - пояснил глава МИД Израиля.
- Напомним, 16 февраля глава МИД Эли Коэн впервые среди лидеров Израиля после 24 февраля 2022 года посетил Украину и заявил, что поддерживает план достижения мира, предложенный Украиной.
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