Глава МИД правительства Нетаньяху впервые осудил агрессию России в Украине

Об этом министр иностранных дел Израиля заявил во вторник, 28 февраля, в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, пишет издание "Вести Израиль".

Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил российское вторжение в Украину. Впервые министр правительства Нетаньяху выступил с резким заявлением против России, развязавшей войну 24 февраля 2022 года.

"Безусловно, я осуждаю российскую агрессию, – заявил Коэн на пресс-конференции в Берлине. – В то же время в России живет 600 тыс. евреев, Россия остается центральным игроком в нашем регионе", - пояснил глава МИД Израиля.