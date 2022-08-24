Глава МИД Португалии Жуан Кравиньо прибыл с визитом в Киев

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо в твиттере.

"Имею честь быть в Киеве в этот день, когда отмечают 31-ю годовщину Независимости Украины, которую хотела и не смогла уничтожить Россия. Я приношу послание солидарности, политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Португалии Украине", - пишет Кравиньо.

Во вторник, 23 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в столицу Украины.

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