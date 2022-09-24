Глава МИД Польши Збигнев Рау: Германия делает все, чтобы помогать Украине как можно меньше и позже

Об этом он сообщил в интервью для издания PAP.

"Я помню обоснование этого очевидного нежелания со стороны немцев поддержать украинскую сторону по многим вопросам, будь то материально или финансово. Здесь мы с немцами существенно различаемся. Мы исходим из того, что если помогаем, то пытаемся сделать это как можно больше, максимально усилить позиции Украины и сделать это как можно скорее, по англосаксонскому принципу "кто дает быстро - тот дает дважды", - сказал министр.

"У меня, наоборот, создается впечатление, что немецкая политика состоит в том, чтобы оказывать эту помощь как можно меньше и позже. Почему? Я думаю, что они хотят, чтобы отношения с Россией ослаблялись как можно меньше", - добавил Збигнев Рау.

6 сентября Die Welt сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отказал в просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, а именно современных немецких танков Leopard 2.

Позже Шольц заявил, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

23 сентября парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков Украине.

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