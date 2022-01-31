Глава МИД Польши заявил о признаках возможного увеличения военного присутствия России в Беларуси
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что страна видит признаки того, что Россия увеличит свое военное присутствие в Беларуси
Об этом сообщает Spiegel.
"Мы даже наблюдаем тенденции, которые могут указывать на то, что в будущем мы столкнемся с наращиванием российских вооруженных сил в Беларуси", – заявил Рау.
Он подчеркнул, что наращивание войск России, вероятно, будет происходить под прикрытием маневров российских и белорусских войск, запланированных на февраль.
- Напомним, кроме Украины, в легенде военных учений Союзного государства России и Беларуси "Союзная решимость-2022" каждая из стран - участниц моделируемого конфликта имеет по одному соответствующему - с выдуманным названием, но с тем же расположением, что и в реальной жизни. Суверенная территория Украины условно распределена между двумя государствами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.28
Покупка 28.28Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное