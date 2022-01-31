Глава МИД Польши заявил о признаках возможного увеличения военного присутствия России в Беларуси

Об этом сообщает Spiegel.



"Мы даже наблюдаем тенденции, которые могут указывать на то, что в будущем мы столкнемся с наращиванием российских вооруженных сил в Беларуси", – заявил Рау.



Он подчеркнул, что наращивание войск России, вероятно, будет происходить под прикрытием маневров российских и белорусских войск, запланированных на февраль.

Напомним, кроме Украины, в легенде военных учений Союзного государства России и Беларуси "Союзная решимость-2022" каждая из стран - участниц моделируемого конфликта имеет по одному соответствующему - с выдуманным названием, но с тем же расположением, что и в реальной жизни. Суверенная территория Украины условно распределена между двумя государствами.

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