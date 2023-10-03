Глава МИД Польши заявил, что отношения с Украиной вошли в "период спада"
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил свое отсутствие на встрече глав МИД государств Европейского Союза состоянием здоровья, а также "падом" в польско-украинских отношениях
Об этом Рау рассказал в понедельник в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".
Глава польского МИД назвал неформальную встречу министров в Киеве "важной", а свое отсутствие на ней прокомментировал так: "На это много причин, в том числе и состояние здоровья".
"Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада. Теперь, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и мое отсутствие является отчасти выражением этого", – подчеркнул он.
На вопрос, связано ли его отсутствие в Киеве с речью Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, Рау прямо не ответил, но подчеркнул, что у Украины и Польши есть "абсолютно общий стратегический интерес – остановить российский империализм".
"Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, еще и так, как это произошло – на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привел к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось", – считает польский дипломат.
- В понедельник, 2 октября, в столице Украины состоялась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС. Во время саммита Боррель заявил, что самые серьезные обязательства по безопасности, которые ЕС может предложить Украине, - это членство.
- Глава правительства Украины Денис Шмигаль рассказал , что на встрече обсуждали интеграцию в ЕС и четырехлетнюю программу Ukraine Facility, объемом 50 млрд евро. Также он добавил, что Украина и ЕС проведут следующее заседание Совета ассоциации в декабре 2023 года.
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