Глава МИД Польши заявил, что отношения с Украиной вошли в "период спада"

Об этом Рау рассказал в понедельник в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Глава польского МИД назвал неформальную встречу министров в Киеве "важной", а свое отсутствие на ней прокомментировал так: "На это много причин, в том числе и состояние здоровья".

"Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада. Теперь, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и мое отсутствие является отчасти выражением этого", – подчеркнул он.

На вопрос, связано ли его отсутствие в Киеве с речью Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, Рау прямо не ответил, но подчеркнул, что у Украины и Польши есть "абсолютно общий стратегический интерес – остановить российский империализм".

"Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, еще и так, как это произошло – на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привел к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось", – считает польский дипломат.