Глава МИД Польши: "Украинская кровь – это цена колебаний по поставкам Leopard"
Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что ценой колебаний в вопросе предоставления танков Украине кровь, которую украинцы проливают на поле боя
Об этом Збигнев Рау написал в твиттере.
"Вооружение Украины для отпора российской агрессии – это не просто какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по поставкам Leopard. Нам нужны действия прямо сейчас", – написал он.
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На встрече в формате "Рамштайн" контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу, 20 января, не были согласованы поставки Киеву танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода" к этому вопросу.
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В то же время министр обороны США Ллойд Остин на встрече отметил, что США решительно настроены показывать пример в том, как можно оказывать помощь Украине.
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Владимир Зеленский, комментируя заседание в Рамштайне, отметил: "Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято".
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