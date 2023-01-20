Об этом Збигнев Рау написал в твиттере.

"Вооружение Украины для отпора российской агрессии – это не просто какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по поставкам Leopard. Нам нужны действия прямо сейчас", – написал он.

На встрече в формате "Рамштайн" контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу, 20 января, не были согласованы поставки Киеву танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода" к этому вопросу.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин на встрече отметил, что США решительно настроены показывать пример в том, как можно оказывать помощь Украине.

Владимир Зеленский, комментируя заседание в Рамштайне, отметил: "Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято".

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