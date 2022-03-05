Глава МИД Польши призвал РФ прекратить обстрелы в Украине на время переговоров

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с Госсекретарем США.



"Российская агрессия против Украины создала гуманитарную катастрофу невиданных масштабов. Приоритет для нас – организовать эффективную помощь для сотен тысяч мирных жителей и миллионов беженцев", - заявил министр.



По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы эвакуировать находящихся в осаде мирных жителей украинских городов. Польша приняла уже около 700 тыс. беженцев и будет продолжать это делать.



"Атака на Украину уже изменила Европу и трансформировала ее восприятие безопасности. Польша решала немедленно увеличить военные расходы бюджета до 3% общего ВВП с начала следующего года",- сказал Рау.

Напомним, 2 марта Польша призвала ЕС отказаться от угля из России.