Глава МИД Польши призвал РФ прекратить обстрелы в Украине на время переговоров
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить обстрелы и бомбардировки со стороны РФ на территории Украины во время проведения переговоров
Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с Госсекретарем США.
"Российская агрессия против Украины создала гуманитарную катастрофу невиданных масштабов. Приоритет для нас – организовать эффективную помощь для сотен тысяч мирных жителей и миллионов беженцев", - заявил министр.
По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы эвакуировать находящихся в осаде мирных жителей украинских городов. Польша приняла уже около 700 тыс. беженцев и будет продолжать это делать.
"Атака на Украину уже изменила Европу и трансформировала ее восприятие безопасности. Польша решала немедленно увеличить военные расходы бюджета до 3% общего ВВП с начала следующего года",- сказал Рау.
- Напомним, 2 марта Польша призвала ЕС отказаться от угля из России.
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