Глава МИД Польши назвал войну России с Украиной "самым большим вызовом в Европе"

Об этом сообщает Польское радио .

В 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. Рау отметил, что Польша будет стремиться к прогрессу в мирном разрешении конфликтов. Именно таков конфликт в Украине.

"Этот конфликт привел к гибели более 13 тыс. человек. Польша полностью поддерживать все дипломатические усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с Минскими договоренностями и с уважением к ее суверенитету, целостности", - заявил Рау.

Он отметил, что Польша ценит работу СММ ОБСЕ в Украине.



"Мы приложим все усилия для урегулирования конфликта в Грузии. Мы предлагаем свою поддержку для урегулирования ситуации в Приднестровье", - заявил министр.

Рау отметил вызов в сфере кибербезопасности.



"Во время своего председательства мы хотим придать этой теме должного внимания и сосредоточиться на обеспечении киберустойчивости", - подчеркнул глава МИД.