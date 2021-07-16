Глава МИД Польши назвал войну России с Украиной "самым большим вызовом в Европе"
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что война РФ с Украиной - один из самых экстремальных вызовов безопасности Европы
Об этом сообщает Польское радио .
В 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. Рау отметил, что Польша будет стремиться к прогрессу в мирном разрешении конфликтов. Именно таков конфликт в Украине.
"Этот конфликт привел к гибели более 13 тыс. человек. Польша полностью поддерживать все дипломатические усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с Минскими договоренностями и с уважением к ее суверенитету, целостности", - заявил Рау.
Он отметил, что Польша ценит работу СММ ОБСЕ в Украине.
"Мы приложим все усилия для урегулирования конфликта в Грузии. Мы предлагаем свою поддержку для урегулирования ситуации в Приднестровье", - заявил министр.
Рау отметил вызов в сфере кибербезопасности.
"Во время своего председательства мы хотим придать этой теме должного внимания и сосредоточиться на обеспечении киберустойчивости", - подчеркнул глава МИД.
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