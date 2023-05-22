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Глава МИД Нидерландов заявил, что украинские пилоты вскоре приступят к тренировкам на F-16

22 мая, 2023 понедельник
17:56
Мир

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что обучение украинских пилотов на многофункциональных истребителях F-16 начнется "очень скоро"

Об этом он сказал 22 мая в Брюсселе, передает RTL Nieuws.

На саммите G7 президент США Джо Байден поддержал обучение украинских военных на американских истребителях F-16. По данным США, подготовка пилотов будет проходить в Европе.

Глава МИД Нидерландов Хукстра не сказал, будут ли обучать пилотов непосредственно в Нидерландах. По его словам, Нидерланды объединяют свои усилия с Данией, Норвегией и Бельгией и министр не хочет нарушать сотрудничество преждевременными объявлениями.

Хукстра также не сказал, будут ли нидерландские инструкторы учить украинцев, и не стал уточнять, когда первые украинские пилоты смогут начать обучение. Но он подчеркнул, что это произойдет очень скоро.

"Каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы, как правило, очень быстро решали операционные вопросы", - отметил министр.

Новости
Украина
Нидерланды
оружие для Украины
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