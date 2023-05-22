Об этом он сказал 22 мая в Брюсселе, передает RTL Nieuws.

На саммите G7 президент США Джо Байден поддержал обучение украинских военных на американских истребителях F-16. По данным США, подготовка пилотов будет проходить в Европе.

Глава МИД Нидерландов Хукстра не сказал, будут ли обучать пилотов непосредственно в Нидерландах. По его словам, Нидерланды объединяют свои усилия с Данией, Норвегией и Бельгией и министр не хочет нарушать сотрудничество преждевременными объявлениями.

Хукстра также не сказал, будут ли нидерландские инструкторы учить украинцев, и не стал уточнять, когда первые украинские пилоты смогут начать обучение. Но он подчеркнул, что это произойдет очень скоро.

"Каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы, как правило, очень быстро решали операционные вопросы", - отметил министр.