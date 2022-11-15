Глава МИД Нидерландов Гукстра посетил Киев в день массированных атак России
Во вторник, 15 ноября, Киев посетил глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра, он оказался в столице именно в день новых массированных российских ударов по Украине
Об этом Вопке Гукстра сообщил в своем Twitter.
"Находясь в Киеве, я стал свидетелем жуткого вреда, причиняемого этому городу российской агрессией, это усиливает мою решимость привлечь виновных к ответственности. Я глубоко убежден, что мы обязаны помогать Украине всеми возможными способами", – пишет он.
Гукстра также встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и отметил стойкость, решительность и мужество украинского народа.
"Поскольку они борются за свободу, суверенитет и независимость своей страны, #Украина должна выиграть эту войну. Пожалуйста, знайте: будь то военная, финансовая или гуманитарная поддержка, вы можете и дальше рассчитывать на Нидерланды", – добавил он.
- Напомним, 15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.
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