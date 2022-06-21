Об этом сообщает портал Delfi.

"Мой совет таков: если есть реальная потребность и желание со стороны России, то надо обращаться в ЕК с просьбой предоставить дополнительные разъяснения. Если они не подходят, - есть Европейский суд, он рассматривает все иски", - сказал министр.

Российскую реакцию Ландсбергис назвал частью подготовленного театра, чтобы все представить в драматическом свете.

"По моим данным, РФ ожидала закрытия гораздо раньше и, надеялась, на политическом основании. Политически такие решения не были приняты. Их принимают на уровне законов тогда, когда ЕК видит для этого основания", – заметил он.

Ландсбергис обратил внимание на то, что в первых заявлениях со стороны России будто бы ненароком было много лжи.

"Например, даты, в которые перевозки через Литву должны были быть прекращены, указаны неправильно. Цемент сейчас можно возить, а жителям Калининграда говорили, что нельзя, нужно сейчас его покупать. То же самое и с датой доставки нефти. Ее сместили на более ранний срок", – продолжил министр.

Глава МИДа Литвы отметил, что подсанкционных товаров, когда запрет вступит в силу полностью, будет меньше половины.

"Это значит, что никакой блокады нет. Никакого закрытия нет. Транзит есть. Транзит людей был и будет, если ЕК ничего не изменит (…), но пока я не вижу признаков этого. Вся эта риторика, которую мы слышим с другой стороны , направлена на внутренний рынок, на мобилизацию своих жителей", – считает Ландсбергис.

Напомним, 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращает транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.

20 июня Россия начала военные сборы в Калининградской области.

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".

Сегодня, 21 июня, секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил , что Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.

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