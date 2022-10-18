Глава МИД Литвы призвал ввести санкции против Ирана за поставки дронов в РФ
Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок им дронов в Россию
Об этом написал в твиттере глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Если Иран ходит как утка, говорит как утка и признает, что снабжает беспилотниками крупнейшую утку в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран - это утка. Давайте тогда накачаем их санкциями по полной", – написал Ландсбергис.
Эта фраза главы МИД Литвы является идиомой. То есть если что-то действует определенным узнаваемым образом и соответственно выражается, то, вероятно, оно является именно тем, чем кажется.
- 16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.
- Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
- 18 октября командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов отметил , что иранские дроны Россия использует только против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, а не на поле боя.
- Также сегодня Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" вдобавок к еще большему количеству беспилотников.
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