Об этом он сказал LRT .

"Это не просто риторика. Во-первых, я считаю, что не должно остаться незамеченным, что июль – это время, когда они должны привезти оружие. Что еще будет в июле – Вильнюсский саммит. Ну, я думаю, они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе, а через несколько километров они будут тянуть старые ракеты. Следовательно, это, безусловно, сигнал для нас", - сказал литовский дипломат.

Он отметил, что Россия перетаскивает оружие в Калининград уже некоторое время.

"Мы находимся в среде, где ядерное оружие является почти реальностью... Происходящее в Беларуси чрезвычайно серьезно", - сказал Ландсбергис.