Глава МИД Литвы призвал НАТО серьезно отнестись к ядерной угрозе в Беларуси
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что странам НАТО следует серьезно отнестись к ядерным угрозам России и Беларуси
Об этом он сказал LRT .
"Это не просто риторика. Во-первых, я считаю, что не должно остаться незамеченным, что июль – это время, когда они должны привезти оружие. Что еще будет в июле – Вильнюсский саммит. Ну, я думаю, они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе, а через несколько километров они будут тянуть старые ракеты. Следовательно, это, безусловно, сигнал для нас", - сказал литовский дипломат.
Он отметил, что Россия перетаскивает оружие в Калининград уже некоторое время.
"Мы находимся в среде, где ядерное оружие является почти реальностью... Происходящее в Беларуси чрезвычайно серьезно", - сказал Ландсбергис.
- 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил , что Беларусь получила "Искандеры", способные использовать ядерный заряд.
- Ранее стало известно, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси является попыткой запугать Запад, но Альянс не будет подвергаться ядерному шантажу.
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