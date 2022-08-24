Глава МИД Литвы предложил спрашивать у россиян на границе с ЕС, чей Крым

Об этом сообщает литовское издание LRT .

"Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Если лицо, пересекающее границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что Крым, по ее мнению, не оккупирован, можно предположить, что пропуск это лицо не отвечает интересам национальной безопасности", - сказал Ландсбергис.

По мнению главы литовской дипломатии, региональное решение, которое охватило бы все страны ЕС на границе с Россией, могло бы быть подобным тому, что уже применяет в одностороннем порядке Эстония.

"Я думаю, что это было бы сродни тому, о чем сегодня говорит Эстония, - чтобы определенные группы лиц, чей допуск был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не были пропущены", - сказал Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что странам ЕС следует ввести ограничения для туристов из РФ на региональном уровне, если Евросоюз не согласится на запрет виз для россиян.

"В первую очередь мы ищем европейское решение, которое было бы наиболее устойчивым и юридически правильным. Если такого не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, включающего страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", - сказал Ландсбергис.

Политик отметил, что на фоне признания Литвой России государством, совершающим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане РФ, которые едут в Евросоюз с туристическими целями, не должны пересекать границы ЕС.

Ландсбергис также добавил, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств основными маршрутами для россиян и белорусов по пути в Европу являются Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша.

Ранее Ландсбергис призвал ЕС аннулировать долгосрочные шенгенские визы для россиян .

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