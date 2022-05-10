Глава МИД Литвы пояснил, почему отстранения Путина от власти будет мало

Об этом сообщает Голос Америки .

По его словам, Запад не будет чувствовать себя в безопасности, пока Владимир Путин находится у власти, но устранения одного только российского диктатора будет недостаточно.

"Пока нынешний режим находится у власти, окружающие страны РФ будут в опасности. Нужно изменить не только Путина, но и весь режим, потому что можно сменить Путина и сменить его ближайшее окружение, но на его место может прийти другой Путин", - сказал он. Ландсбергис.

Он подчеркнул: пока существует этот режим, он будет вести войны за пределами российской территории.

"Если что-то и было доказано сомневавшимся в этом после 2008 года в Грузии и в 2014 году, когда началась война в Украине, так это то, что Россия – агрессивная страна. Это совершенно очевидно", - отметил Ландсбергис.

31 марта Литва внесла РФ и Беларусь в список враждебных стран и территорий.

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