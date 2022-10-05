Глава МИД Литвы назвал слабым восьмой пакет санкций против РФ
Достигнутая странами Европейского Союза принципиальная договоренность о восьмом пакете санкций против России слабая, но это лучше, чем ничего
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Надо оценивать так, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", - сказал Ландсбергис.
Вместе с тем, по его словам, это лучше, чем ничего, потому что есть возможность дальнейшей изоляции России и дискуссия о лицах, которые не смогут ездить в Европейский Союз.
"Слабо, но мы двигаемся вперед", - подчеркнул он.
По словам министра, уже действующие санкции имеют целью изоляцию России, независимость ЕС от России и призваны "уменьшить или ликвидировать способность России производить оружие, которое она ранее производила из материалов, произведенных в том же Европейском Союзе".
"Эти вещи достигнуты: Европейский Союз де-факто становится независимым от России, второе дело - способность России вооружиться современным оружием очень и очень усложнена", - сказал Ландсбергис.
- 5 октября послы стран ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ. Среди прочего он предусматривает новые торговые ограничения и новые санкции для чиновников, причастных к аннексии украинских территорий. Санкции должны еще больше ограничить торговлю с Россией, а персональные санкции будут применены еще к нескольким десяткам российских чиновников, олигархов и пропагандистов, в том числе участвовавших в незаконных референдумах, после которых Россия аннексировала часть Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.87
-
EUR
Покупка 38.92Продажа 40.14
- Актуальное
- Важное