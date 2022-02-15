Глава МИД Литвы назвал "открытой эскалацией" возможное признание Россией "Л/ДНР"
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что возможное признание "Л/ДНР" с российской стороны является открытой эскалацией
Об этом он написал в Twitter.
"Призыв Государственной Думы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение со стороны Кремля должно быть встречено скорыми и решительными санкциями", - заявил он.
Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс отметила, что признание "Л/ДНР" было бы серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Признание Россией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" было бы очень серьезным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, подрывая Минские соглашения. В таком случае мы должны решительно отреагировать", - написала она.
- Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
- 14 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты по "особому статусу" ОРДЛО и местным выборам на оккупированной территории.
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении к Еврокомиссии, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительствам и парламентам государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.09
Покупка 28.09Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное