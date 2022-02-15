Глава МИД Литвы назвал "открытой эскалацией" возможное признание Россией "Л/ДНР"

Об этом он написал в Twitter.



"Призыв Государственной Думы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение со стороны Кремля должно быть встречено скорыми и решительными санкциями", - заявил он.

Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

14 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты по "особому статусу" ОРДЛО и местным выборам на оккупированной территории.

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении к Еврокомиссии, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительствам и парламентам государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс отметила, что признание "Л/ДНР" было бы серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины."Признание Россией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" было бы очень серьезным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, подрывая Минские соглашения. В таком случае мы должны решительно отреагировать", - написала она.