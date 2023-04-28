Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе, сообщает "Европейская правда".

"Мы будем поддерживать вас до вашей победы - это наше незыблемое обязательство. Мы будем поддерживать ваш путь в НАТО - ваше место в НАТО, ваше место вместе с нами в НАТО", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что Литва продолжит поддерживать также создание спецтрибунала по поводу преступления российской агрессии.

"Мы будем лоббировать и адвокатировать предоставление большего оружия и боеприпасов, в том числе нужных вам F-16", – заявил Ландсбергис.

"Нет сомнений, что страны Северной Европы и Балтии полностью поддерживают Украину. Сегодня мы в Одессе, чтобы обсудить глобальную продовольственную безопасность и дать понять украинцам, что наша свобода – это ваша свобода, ваша битва – это наша битва", – написал он в твиттере.

Сегодня, 28 апреля, в Одессе по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы состоялась встреча в формате Нордично-Балтийской восьмерки (NB8). Одессу посетили главы МИД Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и замгоссекретаря МИД Финляндии.

"Я был рад приветствовать в Одессе коллег из Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии. Сильная солидарность с Украиной, продолжение поддержки наших инициатив по усилению экономического потока в Черноморском регионе и обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - рассказал Кулеба о тематике встречи.