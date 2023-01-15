Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад не медлить с оружием для Украины

Об этом написал в twitter глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Народ Украины должен иметь оружие, необходимое для того, чтобы дать отпор. Мы должны искать пути, как помочь быстрее, а не находить причины, чтобы медлить", - написал он.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

14 января стало известно, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего визита в Берлин хочет провести переговоры о поставках Украине боевых танков Leopard.