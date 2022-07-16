Глава МИД Латвии требует объяснений из-за визита латвийских детей на фестиваль в Беларуси

Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что воспитанники и представители Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV поехали в белорусский Витебск для участия в международном фестивале "Славянский базар".

Academy KidsTV отметила, что "Славянский базар" - это "хороший детский конкурс, в котором принимают участие 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных отличий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что воспитанники академии только что вернулись из Испании, Литвы и планируют уехать в Северную Македонию.

В свою очередь, МИД попросит ответственные учреждения дать оценку действиям Academy KidsTV.

"По причине грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участию в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - считает министр.

Как сообщил портал Kas jauns, Academy KidsTV ранее обращалась к представительству самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с просьбой о возможности взять у него интервью.

Детская организация убеждена, что "в нынешней ситуации в мире это (интервью - ред.) положительно скажется на взаимоотношениях".

Ранее МИД Латвии указывал на значительные риски посещения Беларуси гражданами Латвии и неоднократно призывал жителей не ездить в эту страну. Кроме того, остается в силе призыв к гражданам Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что режим Лукашенко по-прежнему поддерживает военную агрессию России против Украины, против Беларуси направлены серьезные международные санкции.

Министерство обращает внимание на то, что разведка Латвии и других стран НАТО публично предупреждала о разведывательно-вербовочной деятельности российских и белорусских спецслужб.

15 июля мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах сообщила , что Беларусь продолжит очередные учения вблизи границы с Украиной до 23 июля.

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