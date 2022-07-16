Глава МИД Латвии требует объяснений из-за визита латвийских детей на фестиваль в Беларуси
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс требует объяснения соответствующих учреждений через организацию визита воспитанников рижской детской организации на фестиваль "Славянский базар" в Белоруссии
Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что воспитанники и представители Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV поехали в белорусский Витебск для участия в международном фестивале "Славянский базар".
Academy KidsTV отметила, что "Славянский базар" - это "хороший детский конкурс, в котором принимают участие 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных отличий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что воспитанники академии только что вернулись из Испании, Литвы и планируют уехать в Северную Македонию.
В свою очередь, МИД попросит ответственные учреждения дать оценку действиям Academy KidsTV.
"По причине грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участию в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - считает министр.
Как сообщил портал Kas jauns, Academy KidsTV ранее обращалась к представительству самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с просьбой о возможности взять у него интервью.
Детская организация убеждена, что "в нынешней ситуации в мире это (интервью - ред.) положительно скажется на взаимоотношениях".
Ранее МИД Латвии указывал на значительные риски посещения Беларуси гражданами Латвии и неоднократно призывал жителей не ездить в эту страну. Кроме того, остается в силе призыв к гражданам Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что режим Лукашенко по-прежнему поддерживает военную агрессию России против Украины, против Беларуси направлены серьезные международные санкции.
Министерство обращает внимание на то, что разведка Латвии и других стран НАТО публично предупреждала о разведывательно-вербовочной деятельности российских и белорусских спецслужб.
- 15 июля мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах сообщила , что Беларусь продолжит очередные учения вблизи границы с Украиной до 23 июля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное