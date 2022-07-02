Глава МИД Латвии процитировал Путина из-за украинского борща
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс процитировал насмешливую фразу Путина в ответ на критику представительницы МИД РФ Марии Захаровой признания украинского борща наследием ЮНЕСКО
При этом он написал в твиттере.
7 февраля, перед полномасштабным вторжением в Украину, президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины. – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений "Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе никак", - сказал он.
- 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.
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