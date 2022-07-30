Глава МИД Латвии призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма

Об этом он написал в Twitter.

"Я осуждаю жестокие убийства украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленовке и зверства, совершенные российскими военными против Украины. ЕС должен считать Россию государством-спонсором терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для граждан", - написал он.

20 июля президент Латвии поддержал идею о лишении гражданства лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины.

27 июля Литва запретила въезд патриарху РПЦ Кириллу. В Министерстве внутренних дел Литвы отметили, что патриарх входит в ближний круг Путина и активно поддерживает агрессию России.

28 июля глава МИД Латвии отреагировал на претензии РФ по давлению на въезжающих в Латвию россиян.

Сегодня, 30 июля, Газпром прекратил поставки газа в Латвию.

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