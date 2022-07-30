Глава МИД Латвии призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма
Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс осудил убийство украинских пленных и призвал ЕС признать РФ государством-спонсором терроризма
Об этом он написал в Twitter.
"Я осуждаю жестокие убийства украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленовке и зверства, совершенные российскими военными против Украины. ЕС должен считать Россию государством-спонсором терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для граждан", - написал он.
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