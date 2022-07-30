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Глава МИД Латвии призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма

30 июля, 2022 суббота
22:04
Мир

Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс осудил убийство украинских пленных и призвал ЕС признать РФ государством-спонсором терроризма

Об этом он написал в Twitter.

"Я осуждаю жестокие убийства украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленовке и зверства, совершенные российскими военными против Украины. ЕС должен считать Россию государством-спонсором терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для граждан", - написал он.

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  • 28 июля глава МИД Латвии отреагировал на претензии РФ по давлению на въезжающих в Латвию россиян.
  • Сегодня, 30 июля, Газпром прекратил поставки газа в Латвию.

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