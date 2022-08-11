Глава МИД Латвии пригрозил выдворением из страны гражданам, которые получат российское гражданство
Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил о последствиях в случае, если местные жители выберут гражданство РФ
Об этом говорится в его сообщении в твиттере.
Госдума РФ осенью планирует обсудить возможность облегчения визового режима и гражданство РФ соотечественникам из стран Балтии.
В ответ глава МИДа Латвии заявил, что такие люди будут лишены возможности проживать в балтийской стране.
"В таком случае новоиспеченные российские граждане не могут получить вид на жительство и должны покинуть Латвию, национальные законы должны быть соответственно уточнены", - написал Ринкевичс.
Как известно, в Латвии существует немалая российская диаспора. Кроме того, многие пожилые люди в стране делали выбор в пользу российского гражданства, чтобы получать российскую пенсию, поскольку возраст выхода на пенсию в России ниже, чем в Латвии.
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