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Глава МИД Латвии пригрозил выдворением из страны гражданам, которые получат российское гражданство

11 августа, 2022 четверг
12:30
Мир На фото министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил о последствиях в случае, если местные жители выберут гражданство РФ

Об этом говорится в его сообщении в твиттере.

Госдума РФ осенью планирует обсудить возможность облегчения визового режима и гражданство РФ соотечественникам из стран Балтии.

В ответ глава МИДа Латвии заявил, что такие люди будут лишены возможности проживать в балтийской стране.

"В таком случае новоиспеченные российские граждане не могут получить вид на жительство и должны покинуть Латвию, национальные законы должны быть соответственно уточнены", - написал Ринкевичс.

Как известно, в Латвии существует немалая российская диаспора. Кроме того, многие пожилые люди в стране делали выбор в пользу российского гражданства, чтобы получать российскую пенсию, поскольку возраст выхода на пенсию в России ниже, чем в Латвии.

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