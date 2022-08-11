Об этом говорится в его сообщении в твиттере.

Госдума РФ осенью планирует обсудить возможность облегчения визового режима и гражданство РФ соотечественникам из стран Балтии.

В ответ глава МИДа Латвии заявил, что такие люди будут лишены возможности проживать в балтийской стране.

"В таком случае новоиспеченные российские граждане не могут получить вид на жительство и должны покинуть Латвию, национальные законы должны быть соответственно уточнены", - написал Ринкевичс.

Tādā gadījumā jaunizceptajiem Krievijas pilsoņiem nav piešķirama uzturēšanās atļauja un viņiem jāpamet Latvija, attiecīgi būs japrecizē valsts likumi



Krievija apsvērs atvieglot pilsonības piešķiršanu Baltijas valstīs dzīvojošajiem krieviem https://t.co/JU9qK1OT2J — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2022

Как известно, в Латвии существует немалая российская диаспора. Кроме того, многие пожилые люди в стране делали выбор в пользу российского гражданства, чтобы получать российскую пенсию, поскольку возраст выхода на пенсию в России ниже, чем в Латвии.

Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а ее действия против мирных жителей Украины – террористическими

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