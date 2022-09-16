Глава МИД Латвии: "Обнаруженные массовые захоронения в Изюме являются свидетельством того, что РФ – террористическое государство"

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан" - говорится в сообщении.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

16 сентября президент Литвы Гитанас Науседа призвал всеми средствами помогать Украине, чтобы остановить убийства мирных жителей и войну.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb