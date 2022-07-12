Глава МИД Латвии назвал главную цель Путина в войне против Украины
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина в войне с Украиной является возобновление империи
Об этом сообщает TCH .
По словам Ринкевичса, главной целью Путина является возобновление российской империи, а о влиянии войны в Украине на предстоящие выборы он не думает, поскольку их в РФ фактически не существует.
"Я не думаю, что он думает о выборах 2024 года. Я считаю, что он просто хочет иметь империю. И мы понимаем, что без Украины, без уничтожения Украины это невозможно. Но я действительно верю, что никакой избирательной кампании не будет. Это будет просто настоящий цирк как для российской, так и зарубежной публики", – сказал Ринкевичс.
Он пояснил, что выборы в РФ превратились в церемонию, призванную убедить большинство россиян, что президент, дума и все остальные избраны.
"Поэтому дело не в выборах. Это о сохранении власти. И я думаю, что сейчас Путин больше зависит от своего внутреннего окружения: силовиков, министерства обороны, а не того, что думают люди в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Я считаю, что настоящий электорат – это те люди, которые сидят в кремле, а не те, кто собирается участвовать в выборах", - убежден Ринкевичс.
- 16 июня Эдгарс Ринкевичс заявил, что международное сообщество не должно давить на Украину, чтобы она пошла на уступки для прекращения войны.
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