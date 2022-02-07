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Главная война с Россией Глава МИД Кулеба: Разовый отвод войск РФ не свидетельствует о деэскалации

Глава МИД Кулеба: Разовый отвод войск РФ не свидетельствует о деэскалации

7 февраля, 2022 понедельник
14:06
война с Россией Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сигналом о деэскалации был бы неукоснительный отвод РФ всего, что размещено вдоль украинской границы, а не разовый отвод войск

Об этом он сказал на брифинге 7 февраля, передает Еспресо.TV.

"Что касается деэскалации, нам нужно увидеть систематический отвод российских войск от украинской границы и временно оккупированных территорий Украины. Однократный отвод не означает деэскалацию", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что четким сигналом о деэскалации был бы неукоснительный отвод всего, что размещено вдоль границы Украины в течение последнего года.

  • Напомним, Кулеба заявил, что за последнее время на фоне эскалации российской агрессии Украина получила от партнеров более тысячи тонн оружия и оборудования.

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