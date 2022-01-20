Глава МИД Кулеба подтвердил, что США выделили Украине дополнительные $200 млн военной помощи
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Администрация президента США в конце декабря 2021 года одобрила дополнительную оборонную поддержку Украине в размере $200 млн
Об этом он сказал на брифинге в МИДе.
По его словам, США готовы и дальше увеличивать обороноспособность Украины.
"Речь идет не только об оборонном пакете в 60 миллионов долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное. Оборонное, но летальное", - заявил Кулеба.
"Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной помощи безопасности Украины", – сказал он.
По словам министра, это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до 650 миллионов долларов за 2021 год, и это больше, чем в любой год с 2014-го.
Глава МИД уточнил, что эти средства не были предварительно предусмотрены, это скорая оборонная помощь со стороны Соединенных Штатов.
"Эти шаги подтверждают, что США действительно привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжают оказывать нам необходимую поддержку", – подытожил министр.
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