Глава МИД Кулеба подтвердил, что США выделили Украине дополнительные $200 млн военной помощи

Об этом он сказал на брифинге в МИДе.



По его словам, США готовы и дальше увеличивать обороноспособность Украины.



"Речь идет не только об оборонном пакете в 60 миллионов долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное. Оборонное, но летальное", - заявил Кулеба.



"Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной помощи безопасности Украины", – сказал он.



По словам министра, это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до 650 миллионов долларов за 2021 год, и это больше, чем в любой год с 2014-го.



Глава МИД уточнил, что эти средства не были предварительно предусмотрены, это скорая оборонная помощь со стороны Соединенных Штатов.



"Эти шаги подтверждают, что США действительно привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжают оказывать нам необходимую поддержку", – подытожил министр.

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