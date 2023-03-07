Об этом сообщает Reuters .

По словам Цинь Гана, "конфликт" между РФ и Украиной приблизился к критическому моменту, поэтому стороны должны начать мирные переговоры как можно скорее.

"Украинский "кризис" подошел к критическому моменту. Или огонь прекратится, восстановится мир, а стороны станут на правильный путь политического урегулирования, или масло будет подлито в огонь, "кризис" ухудшится, а ситуация выйдет из-под контроля", — сказал Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции МИД в Пекине.

Он призвал РФ и Украину соблюдать спокойствие, разумность и диалог.

"Необходимо уважать все законные беспокойства соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом добиваться долгосрочной безопасности в Европе", - отметил Цинь Ган.

Министр также добавил, что войну в Украине якобы разжигает третья сторона.

"Кризис" в Украине, кажется, вызван невидимой рукой, которая подталкивает к затягиванию и эскалации конфликта", - сказал Цинь Ган.