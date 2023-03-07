Глава МИД Китая заявил, что без переговоров РФ и Украины "ситуация выйдет из-под контроля"
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган предупредил, что в войне России против Украины произойдет эскалация, если немедленно не начать переговоры
Об этом сообщает Reuters .
По словам Цинь Гана, "конфликт" между РФ и Украиной приблизился к критическому моменту, поэтому стороны должны начать мирные переговоры как можно скорее.
"Украинский "кризис" подошел к критическому моменту. Или огонь прекратится, восстановится мир, а стороны станут на правильный путь политического урегулирования, или масло будет подлито в огонь, "кризис" ухудшится, а ситуация выйдет из-под контроля", — сказал Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции МИД в Пекине.
Он призвал РФ и Украину соблюдать спокойствие, разумность и диалог.
"Необходимо уважать все законные беспокойства соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом добиваться долгосрочной безопасности в Европе", - отметил Цинь Ган.
Министр также добавил, что войну в Украине якобы разжигает третья сторона.
"Кризис" в Украине, кажется, вызван невидимой рукой, которая подталкивает к затягиванию и эскалации конфликта", - сказал Цинь Ган.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпинем.
- 27 февраля в МИД Китая заявили , что приветствуют диалог с Украиной, однако избежали конкретного ответа о возможности встречи Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем.
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