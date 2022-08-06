Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа .

Отмечается, что во время встречи на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Камбодже Ван И "высоко оценил то, что РФ немедленно подтвердила жесткую поддержку принципа единого Китая и несогласие с любыми действиями, нарушающими суверенитет и территориальную целостность КНР, что продемонстрировало высокий уровень стратегических отношений между странами.

"Пекин готов сотрудничать с Москвой для более активной защиты международной системы ООН как ядра и международного порядка, основанного на международном праве, а также эффективного обеспечения прочной безопасности и устойчивого развития", - сказал Ван И.

Он добавил, что в сложившейся ситуации Китай и Россия должны совместно способствовать региональному развитию.

6 августа Ван И обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других стран и попытках заставить мир жить по законам джунглей.

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